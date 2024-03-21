Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о победе сборной России над Сербией
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), который состоялся сегодня, 21 марта.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«В полных составах мы играли около 20 минут. Оценить по-настоящему сейчас нашу силу или силу соперника сложно, потому что большую часть матча сербы играли вдесятером. Тем не менее в игре сборной России была какая-то лёгкость, даже первые 20 минут.
В игре команды был виден рисунок и стиль, который хотели видеть тренеры. Никто не выпадал, и все играли в одном ключе. Матч понравился. Победа в такой ситуации, в какой сейчас находится наша сборная — это очень важно. Тем более перед своими зрителями», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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