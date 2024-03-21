Главный тренер Сербии прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился мнением о минувшем товарищеском матче с российской национальной командой (4:0).

«Россия — отличная команда. Они использовали своё преимущество. Плюс было удаление — это ключевой момент.

Положительного выделить ничего не могу. Первые 20 минут мы играли неплохо, но до удаления. Тренировочная игра получилась хорошей для русских, но не для нас», — передаёт слова Стойковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.