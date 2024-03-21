Глава совдира «Динамо» считает, что сборная России могла бы выйти из группы на Евро

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил уровень сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Думаю, нынешняя сборная России выходила бы из группы на Евро. В первую очередь за счёт желания, а также за счёт класса — у нас есть интересные футболисты. То, что мы сегодня видели на поле, даже с учётом удаления у Сербии в начале матча, говорит о том, что не всё так плохо», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.