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Дюков: ряд европейских стран оказывал давление на Сербский футбольный союз

Дюков: ряд европейских стран оказывал давление на Сербский футбольный союз
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что некоторые страны Европы оказывали давление на сербский футбольный союз в преддверии матча Россия — Сербия (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Я хочу поблагодарить делегацию сербского футбольного союза за то, что этот матч состоялся. Поскольку я знаю, что ряд европейских стран оказывал достаточно сильное давление на них в преддверии матча и делали всё, чтобы не было этого визита и игры. Но они молодцы и вот, что значит настоящие партнёрские отношения», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее Дюков сказал, что допускает проведение ещё одного матча между сборными России и Сербии.

На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.

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