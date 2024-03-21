Сергеев и Осипенко забили свои дебютные голы за сборную России в матче с Сербией

Нападающий сборной России Иван Сергеев и защитник Максим Осипенко отметились забитыми мячами в товарищеском матче с Сербией, эти голы стали дебютными для футболистов в составе национальной команды. Напомним, встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.

На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч на 90+1-й минуте забил форвард Иван Сергеев.

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.