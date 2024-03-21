Сергеев и Осипенко забили свои дебютные голы за сборную России в матче с Сербией
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Нападающий сборной России Иван Сергеев и защитник Максим Осипенко отметились забитыми мячами в товарищеском матче с Сербией, эти голы стали дебютными для футболистов в составе национальной команды. Напомним, встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч на 90+1-й минуте забил форвард Иван Сергеев.
Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
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