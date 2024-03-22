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Президент «Атлетико» высказался о противостоянии с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

Президент «Атлетико» высказался о противостоянии с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стала дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас трудный соперник, но в этом противостоянии всё будет «50 на 50». Главное, чтобы мы могли двигаться вперёд в своём стремлении побеждать. Каждый год интересен своими противостояниями. Они начинаются и заканчиваются с большим энтузиазмом», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

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