Президент «Атлетико» высказался о противостоянии с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником испанского клуба стала дортмундская «Боруссия».

«У нас трудный соперник, но в этом противостоянии всё будет «50 на 50». Главное, чтобы мы могли двигаться вперёд в своём стремлении побеждать. Каждый год интересен своими противостояниями. Они начинаются и заканчиваются с большим энтузиазмом», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры состоятся 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

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