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Данил Глебов прокомментировал разгромную победу сборной России над Сербией

Данил Глебов прокомментировал разгромную победу сборной России над Сербией
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о разгромной победе сборной России в товарищеском матче c национальной командой Сербии (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Сегодня всё выложились, выполнили требования, показали то, что тренировали. Поэтому положительный результат. Красная карточка сказалась на ходе матча, сербы быстрее подустали, уже не так интенсивно играли ближе к концу. В товарищеской игре, наверное, можно было не давать красную карточку. У арбитров всё равно, видимо, есть указания, что нельзя пропускать никаких моментов.

Мотивация и настрой соперника на игру — это их проблемы. Мы должны отталкиваться от себя, у нас нет официальных игр. Дома, при своих болельщиках, для нас каждый матч — как официальный. Сегодня показали уверенный футбол, дальше игра с Парагваем, надо выйти и показать такую же игру. Надеюсь, что будет такой же результат», — приводит слова Глебова Metaratings.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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