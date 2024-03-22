Денис Бояринцев против изменения правил лимита в Первой и Второй лигах

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о лимите на легионеров в Первой и Второй российских лигах.

На данный момент клубам Первой лиги разрешено вносить в командную заявку не более четырех иностранцев, а во Второй лиге легионеры запрещены.

«Честно говоря, даже не знаю, зачем в этих турнирах менять текущие правила. Во Второй лиге, как мне кажется, легионеры не нужны, там следует растить своих игроков и развивать молодежь. У нас большая страна и много футбольных школ, хватает игроков, чтобы они заполнили Вторую лигу.

Что касается Первой лиги, то текущий лимит на легионеров в этом турнире вполне нормален», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Вчера, 21 марта, в СМИ появилась информация, что руководство Первой лиги выдвинуло предложение о расширении количества легионеров в заявке. Они предлагают увеличение количества легионеров в Первой лиге в заявке до 7 игроков, увеличение количества игроков на поле – не более 5 футболистов. Во Второй лиге (А и Б) предлагают разрешить вносить 3 игроков в заявке на сезон не старше 23 лет.

Клубы должны дать свой ответ до 25 марта. Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что в случае положительного ответа будем инициировать обращение в РФС.