Сборные Мексики и США сыграют в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Сегодня, 22 марта, состоялся полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными Панамы и Мексики. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, США. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 5:15 мск. Номинальные гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 40-й минуте. Его автором стал полузащитник сборной Мексики Эдсон Альварес. Спустя три минуты Хулиан Киньонес удвоил преимущество гостей. Автором третьего мяча мексиканцев на 67-й минуте стал полузащитник Орбелин Пинеда.

Во втором полуфинале сборная США обыграла Ямайку со счётом 3:1.

В финале турнира встретятся сборные Мексики и США. Ямайка в игре за третью строчку сойдётся с Панамой. Матч за третье место и финал турнира пройдут 24 марта.

Напомним, четыре указанные сборные благодаря выходу в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ уже завоевали право выступить на Кубке Америки — 2024. Турнир пройдёт в США с 20 июня по 14 июля, а его финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины.