Булыкин: всё, что мы просим от сборной России, она принесла нам в матче с Сербией

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал уверенную победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Это футбол, такие удаления случаются. В матче с Сербией нашей сборной повезло. Российская команда была готова сыграть 11 на 11, но так сложилось. По итогу сборная России хорошо себя показала и против такой сильной команды сыграла в своё удовольствие, показав хороший результат и игру, а также порадовав болельщиков голами и победой. Всё, что мы просим от сборной России, она принесла нам в этом матче. Такие матчи должны быть, и даже если кто-то получил красную карточку, это уже футбол и вряд ли это можно прогнозировать.

На самом деле много игроков, кто у российской сборной хорошо выступил, я бы отметил всю команду. Я бы также отметил тренерский штаб, потому что, не глядя на то, что это был товарищеский матч, все футболисты двигались, полностью отдались игре и показали, как нужно играть в следующих встречах. За матч с Сербией можно поставить твёрдую пятёрку и пожелать нашей сборной так же проводить матчи с топ-соперниками. С Парагваем нужно проявить себя так же», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.