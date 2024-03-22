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Луис Энрике: Хави Симонс может стать отличным вариантом для «ПСЖ»

Луис Энрике: Хави Симонс может стать отличным вариантом для «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался об атакующем полузащитнике клуба Хави Симонсе, выступающем за немецкий «РБ Лейпциг» на правах аренды.

«Он — ещё одна жемчужина, которая делает прекрасные вещи в аренде. Он — лучший талант. Хави идеально подходит к нашей идее и стилю, поэтому может стать отличным вариантом для «ПСЖ». Конечно, его будущее будет зависеть от решения клуба», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

20-летний Хави Симонс в нынешнем сезоне провёл за «РБ Лейпциг» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился 13 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн.

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