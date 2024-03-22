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«Зачем давать тройное наказание?» Президент «Урала» Иванов — об удалении Гаича

«Зачем давать тройное наказание?» Президент «Урала» Иванов — об удалении Гаича
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча между сборными России и Сербии, а также высказался насчёт удаления Милана Гаича на 21-й минуте игры.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Для нас была очень важная игра, давно не играли с европейскими сборными. Была очень хорошая атмосфера, полные трибуны. Но удаления не было, только чистый пенальти. Зачем давать тройное наказание? Нам самим было бы интересно посмотреть, как мы сыграли бы без удаления, потому что соперник действительно был серьёзным. Мы не получили полной картины.

К ребятам нет вопросов, они сражались и забили голы. Хотелось бы посмотреть, как сыграли бы в равных составах, но не увидели этого», — приводит слова Иванова Metaratings.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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