Алексей Миранчук высказался о предстоящем матче сборной России с Парагваем

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о предстоящем товарищеском матче с Парагваем. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве 25 марта.

«Один вечерочек отпразднуем [победу над Сербией], все молодцы! Но сейчас будет не менее, а может быть, и более качественный соперник. Осталось несколько дней. Поэтому будем готовиться к игре, восстанавливаться и ждём всех на трибунах! До встречи!» — приводит слова Алексея Миранчука официальный сайт РФС.

Напомним, в четверг, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.