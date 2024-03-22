Даниил Хлусевич: на Гаиче был стопроцентный пенальти

Защитник сборной России и московского «Спартака» Даниил Хлусевич оценил эпизод, произошедший в первом тайме товарищеского матча между российской и сербской национальными командами (4:0), когда игрок гостей Милан Гаич схватил руками Хлусевича, лишив его возможности забить гол. После этого эпизода Гаич получил красную карточку.

«На Гаиче был пенальти стопроцентный. Насколько я знаю, ставят пенальти и дают жёлтую — по новым правилам. Точно не помню. Но дали красную. Пенальти был стопроцентный», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 20-й минуте Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти за фол на Хлусевиче. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.