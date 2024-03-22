«Судья разобрался». Бубнов — о пенальти и удалении в матче России с Сербией

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о пенальти и удалении защитника сборной Сербии Милана Гаича в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоялась вчера, 21 марта, в Москве. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0.
«Пенальти был стопроцентным, судья разобрался, да и поскольку явный выход один на один был, судья красную карточку уместно показал. После этого эпизода получили большое преимущество, когда забили второй, то игра была сделана. Но такой парадоксальный момент: в первом тайме мы сербов переигрывали, однако у них были три явных голевых момента, да ещё со стандарта могли забить. То есть потенциально четыре забитых мяча: в двух случаях Сафонов спас, дважды сербские игроки не попали», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 22 марта 2024
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