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«Судья разобрался». Бубнов — о пенальти и удалении в матче России с Сербией

«Судья разобрался». Бубнов — о пенальти и удалении в матче России с Сербией
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о пенальти и удалении защитника сборной Сербии Милана Гаича в товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоялась вчера, 21 марта, в Москве. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Пенальти был стопроцентным, судья разобрался, да и поскольку явный выход один на один был, судья красную карточку уместно показал. После этого эпизода получили большое преимущество, когда забили второй, то игра была сделана. Но такой парадоксальный момент: в первом тайме мы сербов переигрывали, однако у них были три явных голевых момента, да ещё со стандарта могли забить. То есть потенциально четыре забитых мяча: в двух случаях Сафонов спас, дважды сербские игроки не попали», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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