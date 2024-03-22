Глушаков: игра Россия — Сербия в равных составах была бы поинтереснее
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Бывший игрок сборной России по футболу Денис Глушаков поделился впечатлениями от товарищеского матча россиян с национальной командой Сербии. Вчера, 21 марта, подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Конечно, приятно выигрывать. Но посмотреть с другой стороны: что было бы в равных составах? Для тренерского штаба и футболистов — игра в равных составах была бы поинтереснее. Проверить свои силы в таком матче, как с Сербией. А так — выигрывать всегда приятно», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.
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