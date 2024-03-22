Глушаков: игра Россия — Сербия в равных составах была бы поинтереснее

Бывший игрок сборной России по футболу Денис Глушаков поделился впечатлениями от товарищеского матча россиян с национальной командой Сербии. Вчера, 21 марта, подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Конечно, приятно выигрывать. Но посмотреть с другой стороны: что было бы в равных составах? Для тренерского штаба и футболистов — игра в равных составах была бы поинтереснее. Проверить свои силы в таком матче, как с Сербией. А так — выигрывать всегда приятно», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.