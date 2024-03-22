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«Реал» определил трёх основных кандидатов для усиления обороны команды летом — Sport.es

«Реал» определил трёх основных кандидатов для усиления обороны команды летом — Sport.es
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес определил список из трёх центральных защитников, которые могут быть куплены «сливочными» грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Перес установил, что мадридский клуб не будет рассматривать игроков, за которых придётся переплачивать и которые не смогут сразу же усилить состав «Реала».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, основными кандидатами на покупку «сливочными» являются: 18-летний футболист «Лилля» Лени Йоро, 21-летний игрок «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт и 22-летний защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Подчёркивается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступает за подписание Брэнтуэйта, о сильных качествах которого он знает по совместной работе в «Эвертоне».

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