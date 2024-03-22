От игры Казахстана нет слов. Команду Адиева вынесли с унизительным счётом

Сборная Казахстана закончила свой путь к чемпиону Европы. Финал для команды российского тренера Магомеда Адиева вышел грустным. В полуфинале стыков казахстанцы разгромлены Грецией.

Матч начался кошмарно для команды Адиева – гости пропустили два быстрых гола в течение 15 минут. Сборная Греции на этом отрезке владела мячом 87% времени, но не сказать, чтобы «возила» казахстанцев. Просто они проигрывали ключевые эпизоды. Первая голевая атака началась с аута, а после отбитого голкипером удара в борьбу за мяч вступили в штрафной Пелькас и Кайров. Вингер турецкого «Истанбул Башакшехир» оказался хитрее латераля «Актобе»: подсунул ногу – Кайров по ней попал. Такой «дешёвый» пенальти! Бакасетас пробил с «точки» очень сильно, тем не менее голкипер Шацкий едва не потащил.

Во втором голевом эпизоде хозяева хорошо развернули атаку направо, откуда последовал кросс. Экс-игрок «Ахмата» Быстров прозевал рывок всё того же Пелькаса, а Каиров не помог закрыть зону. В результате грек забивал головой из вратарской. Конечно, можно сослаться на отсутствие дисквалифицированного ведущего защитника сборной Казахстана Алипа из «Зенита». Однако на эти моменты он вряд ли как-то повлиял бы.

Российский тренер стоял в задумчивости у боковой линии, но не придумал ничего, что изменило бы игру в пользу его команды. Хотя на исходе получаса казахстанцы выдали неплохой отрезок, а главной фигурой на поле у них был инсайд «Тобола» Чесноков. Сперва он ловко обокрал защитника «Ливерпуля» Цимикаса и зарядил из-за штрафной. Залети мяч в ворота – Казахстан получил бы шанс. Однако мяч после рикошета угодил в штангу. Потом Чесноков заработал опасный штрафной, но и тогда команда Адиева не довела дело до гола.

А в концовке первого тайма сборная Казахстана просто развалилась, раскрывшись и оставив грекам свободное пространство. Перед перерывом команда Густаво Пойета забила ещё дважды. В эпизоде с третьим голом греки организовали быструю ответную атаку с переводом мяча направо. Масурас из «Олимпиакоса» внешней стороной стопы вырезал свою вторую в этом матче голевую передачу, а Иоаннидис подставил ногу.

Когда же четвёртый мяч влетел в сетку ворот сборной Казахстана, голкипер Шацкий обречённо покачал головой – дескать, всё, закончен Евро. Греки разыграли угловой и опять переиграли команду Адиева в воздухе, что происходило на протяжении всей игры. Курбелис реализовал подачу разозлённого собственным «привозом» Цимикаса.

На второй тайм казахстанские футболисты выходили с одной целью – сохранить лицо. О камбэке речи уже не было. В перерыве Адиев убрал с поля троих, хотя по итогам 45 минут замены заслуживали все, кроме разве что Чеснокова. Гости бодро включились в игру, нанесли наконец свой первый удар в створ. Тренер греков недовольно свистел – требовал поднимать линии и контратаковать, а не прижиматься к штрафной.

Но гол в ворота сборной Греции назревал – Казахстан не сдавался. Супермомент имел латераль «Астаны» Вороговский, пробивавший головой с линии вратарской, вот только в этот вечер мяч не слушался игроков команды Адиева. Пролетел мимо цели. Потом Адиев выпустил на поле единственного в заявке представителя чемпионата России – Зуева из «Арсенала». Победитель юношеского Евро-2013 в составе российской сборной проводил свой второй матч за казахстанскую команду.

На 87-й минуте гости всё же забили, но… в свои ворота. Вот ведь невезение! После подачи углового мяч отлетел в сетку от защитника «Тобола» Тапалова. В результате команда Адиева проиграла со счётом 0:5. Более того, ещё и шестой гол могла пропустить в самой концовке.

Сборная Греции вышла в финал Пути С. 26 марта команда Пойета сыграет с Грузией в Тбилиси. Победитель отправится на чемпионат Европы, где выступит в группе с Португалией, Турцией и Чехией.