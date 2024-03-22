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Богосавац: если бы Сербия вышла боевым составом, то с Россией была бы другая игра

Богосавац: если бы Сербия вышла боевым составом, то с Россией была бы другая игра
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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о товарищеском матче сборных России и Сербии. Встреча состоялась в четверг, 21 марта. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0. За национальную команду России забили Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Испортило ли удаление игру? Да, после удаления Гаича в игре всё изменилось. Судья мог показать жёлтую, так как была братская товарищеская игра. Но сборная России очень хорошо играла в атаке, у сербов ничего не получалось. Было два-три момента, но не смогли реализовать.

Сильно ли повлияло отсутствие Душана Влаховича? Да, Влаховича не хватало. Если бы Сербия вышла боевым составом, то была бы другая игра. Из основного состава играли Тадич, Йович, Лукич, Павлович, Гачинович. Но Стойкович выпустил на поле и тех, кто не всегда выходил в старте. На скамейке были футболисты очень высокого уровня. В Сербии вообще хватает талантливых игроков», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

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