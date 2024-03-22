Игрок сборной России Харин выделил лучшего футболиста матча в составе Сербии

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Евгений Харин поделился впечатлениями от разгромной победы над национальной командой Сербии (4:0) в товарищеском матче и выделил лучшего игрока в составе оппонентов.

«По этому матчу сложно оценивать, потому что гости почти весь матч играли вдесятером. При этом они создали пару моментов у наших ворот. Хорошая команда, с которой интересно было играть. Желаю сербам удачи на чемпионате Европы. Кто понравился в составе сербов? Саша Зделар», — приводит слова Харина «Евро-Футбол.Ру».

В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.