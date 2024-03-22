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Игрок сборной России Харин выделил лучшего футболиста матча в составе Сербии

Игрок сборной России Харин выделил лучшего футболиста матча в составе Сербии
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Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Евгений Харин поделился впечатлениями от разгромной победы над национальной командой Сербии (4:0) в товарищеском матче и выделил лучшего игрока в составе оппонентов.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«По этому матчу сложно оценивать, потому что гости почти весь матч играли вдесятером. При этом они создали пару моментов у наших ворот. Хорошая команда, с которой интересно было играть. Желаю сербам удачи на чемпионате Европы. Кто понравился в составе сербов? Саша Зделар», — приводит слова Харина «Евро-Футбол.Ру».

В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.

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