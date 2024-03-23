На матче Россия — Парагвай будут отменены все развлекательные мероприятия — источник

Все развлекательные мероприятия, которые планировали перед матчем Россия — Парагвай, в случае проведения встречи будут отменены, сообщает «РБ Спорт».

Планировалось, что матч будет предварять развлекательная программа с участием артистов и со сценическими представлениями, приуроченная к 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина. Матч должен состояться 25 марта, в понедельник, на стадионе «Динамо» в Москве, начало — в 20:00 мск.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. По предварительным данным, по меньшей мере 60 человек погибли и более 140 пострадали. Большое количество стран выразило соболезнования в связи с трагическими событиями.

После происшествия в Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные, проведение встречи на данный момент остаётся под вопросом.