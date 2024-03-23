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Анхель Ди Мария вышел на второе место по ассистам за сборную Аргентины, обогнав Марадону

Сегодня, 23 марта, сборная Аргентины обыграла сборную Сальвадора в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Голевой передачей в матче отметился вингер Анхель Ди Мария и вышел на второе место по количеству ассистов в истории сборной Аргентины — 27, обогнав Диего Марадону (26 передач).

Лидирует по данному показателю Лионель Месси. На счету 36-летнего аргентинца 54 передачи.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в сентябре 2008 года. За свою профессиональную карьеру в национальной команде игрок провёл 136 матчей и забил 29 мячей.

Вместе со сборной Ди Мария выиграл Копа Америка (2020/2021) и чемпионат мира – 2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне за «Бенфику» 36-летний футболит сыграл 39 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 передач.