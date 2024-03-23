Президент «Барселоны» оценил шансы на продление контракта с Рональдом Араухо

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно возможности продления контракта с 25-летним центральным защитником Рональдом Араухо, который заканчивается летом 2026 года.

«Араухо очень хорошо интегрирован в команду. Иногда бывает так, что переговоры не приводят сразу же к тому, что планировалось достичь. Но сейчас, я думаю, что это уже решено.

Оптимистичен ли я в отношении продления контракта с Араухо? Да, да.

Если говорить относительно интереса «Баварии», то «Бавария» такая, какая она есть. Кто-то скажет, что «Барса» — это плохой вариант, но «Барса» — это отличный вариант», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Араухо принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.