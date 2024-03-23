Жиру: просмотр VAR занимает много времени, но всё равно принимаются неправильные решения!

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру ответил на вопрос, что он изменил бы в современном футболе.

«Простите меня, но что меня немного беспокоит, так это VAR. Это занимает много времени, они [судьи] заставляют вас ждать, и, несмотря на это, они всё ещё умудряются принимать неправильные решения! Я хотел бы, чтобы мы нашли правильный способ снова обрести немного спонтанности», — приводит слова Жиру Football Italia.

Напомним, в нынешнем сезоне Жиру принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.