Кудряшов: если бы Черчесов сейчас пришёл в «Спартак», то кардинально поменял бы игру

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился мнением об экс-тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

«Хотелось бы снова увидеть Черчесова на тренерской скамье. Станислав Саламович уже не раз доказал, что может работать не только в России. И за границей он тоже прекрасно справлялся со своими обязанностями.

Если он сейчас пришёл бы в «Спартак», то кардинально поменял бы игру. В команде собраны очень качественные футболисты, но чего-то всегда не хватает, и прежде всего стабильности», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Напомним, последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял эту команду с декабря 2021 года по июль 2023 года.