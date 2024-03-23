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Игрок «Байера» Вирц: не знаю, что дальше будет делать Хаби Алонсо, но моё будущее понятно

Игрок «Байера» Вирц: не знаю, что дальше будет делать Хаби Алонсо, но моё будущее понятно
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20-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц ответил на вопрос относительно своего будущего.

«Сейчас я сосредоточен на сборной. Затем у меня ещё много планов на «Байер». Я не знаю, что дальше будет делать Хаби Алонсо, но моё будущее понятно», — приводит слова Вирца журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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