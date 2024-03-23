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Шалимов: по такой игре с Сербией Матвея Сафонова надо в «Реал» отправлять

Шалимов: по такой игре с Сербией Матвея Сафонова надо в «Реал» отправлять
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова в товарищеском матче с Сербией. В четверг, 21 марта, российская национальная команда одержала разгромную победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Даже при счёте 3:0 Матвей потащил очень тяжёлый мяч, доказав свой класс. По такой игре его надо в «Реал» отправлять, у ворот которого бывает два-три момента за матч, но голкипер выручает, подтверждая свой класс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету нападающего Константина Тюкавина. Матвей Сафонов покинул расположение сборной после этого матча.

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