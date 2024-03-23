Шалимов: по такой игре с Сербией Матвея Сафонова надо в «Реал» отправлять

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова в товарищеском матче с Сербией. В четверг, 21 марта, российская национальная команда одержала разгромную победу со счётом 4:0.

«Даже при счёте 3:0 Матвей потащил очень тяжёлый мяч, доказав свой класс. По такой игре его надо в «Реал» отправлять, у ворот которого бывает два-три момента за матч, но голкипер выручает, подтверждая свой класс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету нападающего Константина Тюкавина. Матвей Сафонов покинул расположение сборной после этого матча.