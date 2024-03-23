Арестованы пять фанатов, устроившие беспорядки во время матча «Атлетик» — «Атлетико»

Сотрудники правоохранительных органов арестовали пять болельщиков, которые устроили массовые беспорядки во время ответного полуфинального матча Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» (3:0). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, эти фанаты обвиняются в нападении на болельщиков «Атлетико», нанесении им травм, угрозах и повреждении зданий.

На данный момент пятеро мужчин находятся в полицейском участке, где ждут, когда их дело будет передано в суд. Подчёркивается, что возможны новые задержания.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой клуба из Бильбао со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Атлетик» выиграл у «матрасников» со счётом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Мальоркой». Матч состоится 6 апреля.