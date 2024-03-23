Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арестованы пять фанатов, устроившие беспорядки во время матча «Атлетик» — «Атлетико»

Арестованы пять фанатов, устроившие беспорядки во время матча «Атлетик» — «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Сотрудники правоохранительных органов арестовали пять болельщиков, которые устроили массовые беспорядки во время ответного полуфинального матча Кубка Испании «Атлетик» — «Атлетико» (3:0). Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Уильямс – 13'     2:0 Уильямс – 42'     3:0 Гурусета – 61'    

По информации источника, эти фанаты обвиняются в нападении на болельщиков «Атлетико», нанесении им травм, угрозах и повреждении зданий.

На данный момент пятеро мужчин находятся в полицейском участке, где ждут, когда их дело будет передано в суд. Подчёркивается, что возможны новые задержания.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой клуба из Бильбао со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Атлетик» выиграл у «матрасников» со счётом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Мальоркой». Матч состоится 6 апреля.

Материалы по теме
Игрок «Атлетика» Уильямс: называйте меня плохим парнем, но не трогайте мой цвет кожи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android