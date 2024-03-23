Франция — Германия: стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Команды будут играть на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу будет обслуживать бригада испанских арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Франция: Самба, Павар, Юпамекано, Кунде, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Тюрам.

Германия: тер Штеген, Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт, Гюндоган, Кроос, Мусиала, Вирц, Хаверц, Андрих.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 12 сентября 2023 года. Сильнее оказалась сборная Германии, которая обыграла французов со счётом 2:1. За немцев отличились нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер, которые играют за один клуб — мюнхенскую «Баварию». У французов с пенальти гол забил Антуан Гризманн.