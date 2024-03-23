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Экс-спортдир «Ромы» Тьяго Пинто считает трансфер Эльдора Шомуродова в клуб неудачным

Экс-спортдир «Ромы» Тьяго Пинто считает трансфер Эльдора Шомуродова в клуб неудачным
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Бывший спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто, покинувший свой пост 3 февраля, сказал, что считает трансфер нападающего Эльдора Шомуродова в римский клуб неудачным.

«Я думаю, что были покупки, которые не пошли хорошо: Шомуродов, Ренату Санчеш — но я не рассматриваю рынок как конкуренцию между теми, кто нас больше всего привлекает. Были хорошие покупки, были менее хорошие, были те трансферы, которые впечатляли в определенное время», — приводит слова Пинто Sky Sports.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 28-летний Эльдор Шомуродов провёл 16 матчей в аренде за «Кальяри», в которых отметился двумя голами, а также двумя результативными передачами. Также на его счету две игры в Кубке Италии. Нападающий перешёл в «Рому» летом 2021 года. Ранее он выступал за «Дженоа», «Ростов» и другие клубы.

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