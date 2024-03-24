«Не показали свой уровень». Тренер сборной Франции Дешам — о поражении в игре с Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре своей команды в минувшем товарищеском матче с Германией (0:2).

«Очевидно, что сегодня мы не соответствовали высокому уровню матча, который был предложен немцами. Нам понадобилось четверть часа, чтобы принять это. Также нам не везло, просто не везло. Мы были хуже с точки зрения агрессивности, и нам не хватило слаженности работы. Я в первую очередь несу за это ответственность», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Напомним, на первой минуте счёт в матче открыл немецкий полузащитник Флориан Вирц. На 49-й минуте встречи нападающий Кай Хаверц удвоил преимущество немецкой национальной команды.

26 марта сборная Франции проведёт товарищеский матч с Чили.