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«Не показали свой уровень». Тренер сборной Франции Дешам — о поражении в игре с Германией

«Не показали свой уровень». Тренер сборной Франции Дешам — о поражении в игре с Германией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре своей команды в минувшем товарищеском матче с Германией (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

«Очевидно, что сегодня мы не соответствовали высокому уровню матча, который был предложен немцами. Нам понадобилось четверть часа, чтобы принять это. Также нам не везло, просто не везло. Мы были хуже с точки зрения агрессивности, и нам не хватило слаженности работы. Я в первую очередь несу за это ответственность», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Напомним, на первой минуте счёт в матче открыл немецкий полузащитник Флориан Вирц. На 49-й минуте встречи нападающий Кай Хаверц удвоил преимущество немецкой национальной команды.

26 марта сборная Франции проведёт товарищеский матч с Чили.

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