«Он остаётся простым парнем». Тренер сборной Германии Нагельсман — о Тони Кроосе

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил качество игры 34-летнего полузащитника немецкой национальной команды Тони Крооса в минувшем товарищеском матче с Францией (0:2).

«То, что он делает, — это невероятно, если честно. Мы все знаем, что он экстраординарный игрок в плане работы с мячом. Но стоит отметить и то, как он вступал в единоборства. Кроме того, он остаётся простым парнем, который здорово интегрируется в имеющуюся группу футболистов. Это очень здорово», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в матче с Францией Кроос сыграл за сборную впервые с 2021 года, когда он приостановил карьеру в немецкой национальной команде. Полузащитник дебютировал в сборной Германии в 2010 году.