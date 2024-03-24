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«Он остаётся простым парнем». Тренер сборной Германии Нагельсман — о Тони Кроосе

«Он остаётся простым парнем». Тренер сборной Германии Нагельсман — о Тони Кроосе
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил качество игры 34-летнего полузащитника немецкой национальной команды Тони Крооса в минувшем товарищеском матче с Францией (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

«То, что он делает, — это невероятно, если честно. Мы все знаем, что он экстраординарный игрок в плане работы с мячом. Но стоит отметить и то, как он вступал в единоборства. Кроме того, он остаётся простым парнем, который здорово интегрируется в имеющуюся группу футболистов. Это очень здорово», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в матче с Францией Кроос сыграл за сборную впервые с 2021 года, когда он приостановил карьеру в немецкой национальной команде. Полузащитник дебютировал в сборной Германии в 2010 году.

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