Голевая передача Угальде помогла Коста-Рике выйти в групповой этап Кубка Америки — 2024

Сегодня, 24 марта, состоялся матч за выход в групповой этап Кубка Америки — 2024 между национальными командами Коста-Рики и Гондураса. Встреча прошла на стадионе «Тойота Стэдиум» в Фриско (штат Техас, США). Коста-Рика одержала победу со счётом 3:1. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде отметился результативной передачей.

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте игры, когда Мичаэль Чиринос вывел Гондурас вперёд с передачи Джерри Бенгтсона. Спустя пару минут костариканец Орландо Гало сравнял счёт.

На 56-й минуте Коста-Рика вышла вперёд благодаря голу Уоррена Мадригаля. Ему ассистировал Угальде. Через несколько минут Джефферсон Бренес увеличил преимущество Коста-Рики с передачи Альваро Саморы и установил окончательный счёт встречи.