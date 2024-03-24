Игрок «ПСЖ» Руис: Мбаппе и Кубарси покажут прекрасный поединок в 1/4 финала Лиги чемпионов

Центральный полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис поделился мнением о потенциальном противостоянии защитника «Барселоны» Пау Кубарси и нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В нескольких матчах Пау доказал свой высокий уровень. Вот почему он оказался в сборной Испании. За эти дни мы очень хорошо изучили его. Он отличный парень, и у него большое будущее.

Про Килиана всё известно, он уже много лет выступает на высоком уровне, доказывая, что он один из лучших в мире. Это будет прекрасный поединок. Надеемся, что это противостояние станет успешным для нас», — приводит слова Руиса Sport.es.

Напомним, первый матч между командами состоится 10 апреля в Париже, ответная игра — 16 апреля в Барселоне.