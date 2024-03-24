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«Финансовый аспект непринципиален». Нагельсман — о новом контракте со сборной Германии

«Финансовый аспект непринципиален». Нагельсман — о новом контракте со сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, ведётся ли работа над продлением его трудового соглашения с Немецким футбольным союзом. Действующее трудовое соглашение 36-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года.

«Есть много деталей, которые мне нужно обсудить с моими боссами и агентами. Ответственные лица достаточно скоро узнают, устраивают ли меня условия или нет. Но это не имеет никакого отношения к финансовому аспекту», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Грядущим летом немецкая национальная команда выступит на домашнем чемпионате Европы, где сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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