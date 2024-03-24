В «Реале» высоко оценивают шансы на продление контракта с Кроосом — Фабрицио Романо

На текущий момент 34-летний полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ещё не сообщил руководству «сливочных», продлит ли он контракт с клубом, заканчивающийся летом 2024 года, однако боссы испанского гранда высоко оценивают шансы на то, что футболист пролонгирует своё трудовое соглашение. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на известного журналиста Фабрицио Романо.

По информации источника, в «Реале» верят, что им удастся переподписать Крооса ещё на сезон.

Напомним, немецкий полузащитник выступает за мадридский клуб с 2014 года. За этот период он принял участие в 455 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 96 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.