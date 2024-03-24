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Самедов: хочется верить, что Россию допустят к отборочному турниру на Евро-2028

Самедов: хочется верить, что Россию допустят к отборочному турниру на Евро-2028
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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов высказал надежду, что российскую национальную команду допустят к отборочному турниру на чемпионат Европы 2028 года.

«Хочется верить, что Россию допустят до квалификационного турнира к следующему Евро. 2028 год – это ещё через четыре года. Понятно, что отборочный цикл начнётся уже через два года. Тут разные обстоятельства. В любом случае официальные матчи отличаются от товарищеских. Но то, что было много позитива в игре с Сербией и команда смотрелась здорово и уверенно – это добавляет оптимизма», — приводит слова Самедова «Спорт день за днём».

В четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче. Евро-2028 пройдёт в нескольких странах: в Англии, Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

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