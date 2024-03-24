«Интер» и «Ювентус» проявляют интерес к игроку «Наполи» Распадори — Gazzetta dello Sport

«Интер» и «Ювентус» проявляют заинтересованность в 24-летнем нападающем «Наполи» Джакомо Распадори. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Распадори не вписывается в тактическую схему, по которой играет «Наполи», в результате чего он получает недостаточное количество игрового времени и, как следствие не прогрессирует. В свою очередь, «Интер» и «Ювентус» считают, что итальянский футболист вписался бы в их тактические рисунки.

Подчёркивается, что на текущий момент данные клубы ещё не сделали предметного предложения «Наполи» по Распадори, но оценивают его стоимость примерно в € 35 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Распадори принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.