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«Я думал, что играть там проще». Жоау Канселу — о Бундеслиге

«Я думал, что играть там проще». Жоау Канселу — о Бундеслиге
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Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», поделился мнением о своей игре в Бундеслиге, где он защищал цвета «Баварии» в 2023 году.

«Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Я думал, что немецкая лига оказалась проще, чем была на самом деле, и что «Бавария» доминирует гораздо больше, особенно потому, что они выиграли 10 титулов подряд. В конце концов всё усложнилось, потому что у Дортмунда дела шли очень хорошо.

Когда я приехал, я играл в очень хороший футбол. Я имел удовольствие играть за эту талантливую команду и испытать счастье выиграть титул вместе с клубом», — приводит слова Жоау Канселу Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

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