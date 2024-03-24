Глава немецкого футбольного союза высказался о возможности продления контракта Нагельсмана

Президент немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф прокомментировал возможность подписания новых соглашений с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.

«Я не думаю, что с нашей стороны может возникнуть какое-то несогласие. Но прежде мы должны поговорить друг с другом, и я уверен, что мы быстро достигнем результата. Юлиан сказал, что хотел бы ясности в отношении своего будущего перед чемпионатом Европы. Мы, конечно, не откажемся от такого желания», – приводит слова Нойендорфа ZDF.

23 марта сборная Германии провела товарищеский матч с национальной командой Франции. Встреча закончилась победой подопечных Юлиана Нагельсмана со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Флориан Вирц и Кай Хаверц.

Напомним, Юлиан Нагельман возглавил национальную команду Германии в сентябре 2023 года.