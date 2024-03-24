Агент Лейвина Курзавы рассказал, в какой клуб хочет перейти его клиент

Агент защитника «Пари Сен-Жермен» Лейвина Курзавы рассказал о планах своего клиента на летнее трансферное окно.

«Испанские клубы заинтересованы в переходе Курзавы, я всё ещё убеждён, что Лейвин – игрок топ-уровня.

Нас также интересует Жирона с красивым регионом и клубом, который играет в хороший футбол. Как я сказал, несколько клубов уже сделали предложения Лейвину, поэтому мы надеемся вскоре сделать окончательный выбор», – приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в июне 2020 года Курзава подписал новый контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн. В этом сезоне защитник провёл за «Пари Сен-Жермен» всего один матч, так как большую часть сезона испытывал проблемы, связанные с травмами.