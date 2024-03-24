Хуан Роман Рикельме раскритиковал поведение современных футболистов

Бывший аргентинский полузащитник, а ныне президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме высказал своё недовольство отношением современных футболистов к своей профессии.

«Раньше мы любили футбол — нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде. Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.

Я чувствую отвращение, я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу сделать», — приводит слова Рикельме Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

За свою карьеру Рикельме успел поиграть за аргентинские «Бока Хуниорс» и «Аргентинос Хуниорс», а также за «Барселону» и «Вильярреал» в Испании. За основную сборную Аргентины Хуан Роман провёл 54 матча, в которых забил 18 голов.