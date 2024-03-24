Экс-игрок «Манчестер Сити» Ванчопе — об угрозе вылета клуба: с ними всё будет в порядке

Экс-форвард «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе прокомментировал угрозу исключения клуба из АПЛ в случае подтверждения виновности «горожан» в нарушении финансовой политики.

«Они смогут прийти в норму, что бы ни случилось. Фанатская база очень и очень сильна. Я думаю, именно поэтому у них сейчас всё так хорошо, раньше у них также бывали трудные времена, но они справились с ними. Я помню, как они играли в Первом дивизионе [теперь Чемпионшип] и Втором дивизионе [теперь Первая лига], но даже на протяжении всего этого времени болельщики оставались сильными. С ними всё будет в порядке, что бы ни случилось, но, надеюсь, никаких разрушительных санкций в любом случае не будет», – приводит слова Ванчопе The Daily Star.

Напомним, в феврале 2023 года «Манчестер Сити» было предъявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей. В случае признания их вины клубу грозит исключение из английской Премьер-лиги.