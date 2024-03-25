Журова: нужно ли провести следующий тур РПЛ без зрителей? Это должны решить спецслужбы

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила на вопрос о возможном проведении 22-го тура Российской Премьер-Лиги без зрителей.

«Нужно ли провести следующий тур РПЛ без зрителей? Сложно сказать — это должны решить наши спецслужбы. Мы не можем отменить все планирующиеся спортивные мероприятия, но вопросы ограничений — дело определённых структур. Наверное, нужно общее решение, рекомендация, касающаяся всех предстоящих спортивных мероприятий. Понятно, что после таких ужасных трагических событий люди могут потерять бдительность. Поэтому спецслужбы рассчитают все риски и примут решение», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

22-й тур чемпионата России по футболу пройдёт с 29 по 31 марта.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Долгое время продолжался масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.