Тони Кроос отреагировал на вопрос о ситуации с переходом Мбаппе в «Реал»

34-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос ответил на вопрос по поводу будущего Килиана Мбаппе в стане «сливочных».

«Килиан Мбаппе? Если он не знает своего будущего, откуда мне знать?» – приводит слова Крооса журналист Аранча Родригес в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний французский нападающий подписал контракт с мадридским «Реалом». По данным RMC Sport, форвард будет выступать под девятым номером. Официально «Реал» не объявлял о трансфере, однако предполагается, что «сливочные» это сделают до начала Евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счёт восемь голевых передач.