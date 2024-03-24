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Килиан Мбаппе: люди узнают о моём будущем перед началом Евро

Килиан Мбаппе: люди узнают о моём будущем перед началом Евро
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, которого на протяжении последних месяцев активно связывают с мадридским «Реалом», рассказал, когда он сообщит, где продолжит карьеру.

«Люди узнают о моём будущем перед началом Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Моё будущее больше не является важной темой для клуба. Никто больше не говорит со мной об этом. Я приеду на Евро с холодной головой, готовый к великим свершениям», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний футболист уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что Мбаппе уже сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу о решении покинуть клуб.

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