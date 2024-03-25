Маттеус: сборная Германии на верном пути, у них есть всё, чтобы стать чемпионами Европы

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус высказался о нынешнем состоянии немецкой национальной команды после победы над Францией (2:0), а также похвалил работу главного тренера Юлиана Нагельсмана.

«Команда находится на правильном пути, и сочетание молодых, опытных, быстрых и умных игроков тоже правильное. Качество на высоте, и у игроков есть всё необходимое, чтобы стать чемпионами Европы. Но эта игра была только началом. Самое главное, чтобы Нагельсман превратил этих игроков в единое целое, которое не только хорошо бьёт, но и держится вместе. Именно для этого он их и выбрал», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

23 марта сборная Германии провела товарищеский матч с национальной командой Франции. Встреча закончилась победой подопечных Юлиана Нагельсмана со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Флориан Вирц и Кай Хаверц.

Напомним, Юлиан Нагельман возглавил национальную команду Германии в сентябре 2023 года.