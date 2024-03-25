Данни: перед дебютом за «Зенит» говорили, что «Газпром» забрал деньги у людей, купил меня

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигел Данни вспомнил о своей дебютной игре за санкт-петербургский клуб. Португалец присоединился к «Зениту» в августе 2008 года, впервые сыграл за сине-бело-голубых в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Мог ли представить, что за меня заплатят 30 миллионов? Нет, конечно, я всегда пытался стать лучше, чтобы оказаться в лучшей команде, но я никогда не думал, что за меня могут заплатить 30 миллионов. Это было здорово, ведь у меня появилась возможность играть в Лиге чемпионов, так что для меня это был шаг вперёд.

Нервничал ли перед Суперкубком? Конечно, потому что в эти дни все только и говорили, что о 30 миллионах, что за меня переплатили, что «Газпром» забрал деньги у людей и купил меня. Было сложно, но Дик Адвокат поддержал меня и поставил в старт. Потом я забил победный гол. Игра сложилась отлично. И разговоры прекратились», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.