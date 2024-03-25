«У меня был стимул выигрывать трофеи». Данни — об уходе в «Зенит» из «Динамо»

Бывший футболист сборной Португалии Мигел Данни рассказал о своём переходе из московского «Динамо» в «Зенит».

«Зенит» предложил отступные, которые были прописаны. И от меня уже зависело, состоится переход или нет. И тогда президент «Динамо» Дмитрий Иванов позвонил мне и сказал: «Данни, мы не хотим тебя продавать в «Зенит», но всё зависит только от твоего решения». Мне предложили даже больше денег, чем предлагал «Зенит». Но я хотел играть в Европе, в Лиге чемпионов, выиграть чемпионат России. И «Зенит» в этом плане был лучше. Они играли в Европе, мне хотелось перемен, плюс Дик Адвокат говорил, что хочет видеть меня в команде. И у меня был стимул выигрывать трофеи.

За три с половиной года в «Динамо» я проделал хорошую работу. Всегда отдавал себя в играх. Не так давно я был в Москве и ходил на матч «Динамо», кажется, с «Краснодаром». Болельщики подходили ко мне и говорили приятные вещи. Они меня уважают за то, что я сделал в «Динамо». Но «Зенит» заплатил 30 миллионов», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».