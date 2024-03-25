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Adidas представил четвёртую форму мадридского «Реала» на нынешний сезон

Adidas представил четвёртую форму мадридского «Реала» на нынешний сезон
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Немецкий спортивный бренд Adidas представил четвёртую форму мадридского «Реала» на сезон-2023/2024, выполненную совместно с известный дизайнером Ëдзи Ямамото, который уже много лет сотрудничает с компанией. Отметим, что это уже не первая форма «сливочных», выполненная совместно с брендом Y-3.

Фото: Официальный сайт Adidas

Фото: Официальный сайт Adidas

После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры. В активе подопечных Карло Анчелотти 72 набранных очка. Ближайшим преследователем «Королевского клуба» является каталонская «Барселона», набравшая 64 очка после аналогичного количества игр.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Также мадридцы продолжают своё выступление в Лиге чемпионов УЕФА. На стадии 1/4 финала турнира соперником «Реала» станет английский «Манчестер Сити».

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